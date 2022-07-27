Посол Мельник виправдався за образу на адресу Шольца, згадавши Зеленського

Посол України в Німеччині Андрій Мельник, якого за кілька тижнів у Берліні змінить інший дипломат, визнав, що його образливі висловлювання на адресу канцлера Німеччини Олафа Шольца були помилкою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому Zeit .

"Так, напевно, це було недоречно, це була емоційна реакція", - сказав він, відповідаючи на запитання журналіста, чи було помилкою назвати Шольца "ображеною ліверною ковбасою".

Водночас на думку Мельника, не завжди стримування емоцій - це добре, хоча стриманість притаманна представникам дипломатичної сфери.

"Дипломат - не робот. Я думаю, що ви не повинні робити роботу без емоцій. Особливо в неспокійні часи людям потрібні емоції та пристрасть. Якби наш президент Зеленський не виявляв жодних емоцій і не підбадьорював людей, не було б у суспільстві такої сильної згуртованості, щоб протистояти переважній силі Росії", - сказав він.

Що передувало

Президент Володимир Зеленський 9 липня звільнив низку послів України. Серед них голова дипломатичної місії у Німеччині Андрій Мельник.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що посол України Андрій Мельник після восьми років на посаді може перейти працювати в МЗС.

Змінити Мельника на посаді може 47-річний Олексій Макєєв.