Стало известно, кто может стать новым послом Украины в Германии
Стало известно, кто заменит Андрея Мельника на посту посла Украины в Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал RTL.
Так, новым послом станет 47-летний Алексей Макеев. Министерство иностранных дел получит официальную информацию о его назначении только через две недели.
Что известно о новом после?
С 2014 по 2020 год Макеев возглавлял политотдел МИД. В настоящее время он работает специальным уполномоченным по вопросам санкций. По информации RTL, дипломат хорошо владеет немецким и английским языками. Ранее Макеев работал в том числе в Берлине и Берне.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 9 июля уволил ряд послов Украины. Среди них глава дипломатической миссии в Германии Андрей Мельник.
Напомним, ранее немецкие СМИ сообщали, что посол Украины Андрей Мельник после восьми лет на должности может перейти работать в МИД.
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