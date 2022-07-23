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Стало известно, кто может стать новым послом Украины в Германии

Новина українською →
Германия, Суббота 23 июля 2022 16:09
Стало известно, кто может стать новым послом Украины в Германии Фото: Алексей Макеев (facebook.com/oleksii.makeiev)
Автор: Наталия Гурковская

Стало известно, кто заменит Андрея Мельника на посту посла Украины в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал RTL.

Так, новым послом станет 47-летний Алексей Макеев. Министерство иностранных дел получит официальную информацию о его назначении только через две недели.

Что известно о новом после?

С 2014 по 2020 год Макеев возглавлял политотдел МИД. В настоящее время он работает специальным уполномоченным по вопросам санкций. По информации RTL, дипломат хорошо владеет немецким и английским языками. Ранее Макеев работал в том числе в Берлине и Берне.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 9 июля уволил ряд послов Украины. Среди них глава дипломатической миссии в Германии Андрей Мельник.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщали, что посол Украины Андрей Мельник после восьми лет на должности может перейти работать в МИД.

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