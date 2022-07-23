Стало известно, кто может стать новым послом Украины в Германии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал RTL .

Так, новым послом станет 47-летний Алексей Макеев. Министерство иностранных дел получит официальную информацию о его назначении только через две недели.

Что известно о новом после?

С 2014 по 2020 год Макеев возглавлял политотдел МИД. В настоящее время он работает специальным уполномоченным по вопросам санкций. По информации RTL, дипломат хорошо владеет немецким и английским языками. Ранее Макеев работал в том числе в Берлине и Берне.