Предложил засунуть голову в морозилку. Мельник отреагировал на заморозку войны в Украине

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил премьеру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру, который предложил заморозить полномасштабную войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

По его словам, украинцы выступают за то, чтобы "засунуть голову (Кречмера, - ред.) в морозильную камеру, чтобы заморозить воспаленные фантазии".

Напомним, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что готов принести извинения канцлеру Германии Олафу Шольцу за то, что ранее сравнил его с "оскорбленной ливерной колбасой".

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