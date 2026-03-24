Бажання Трампа швидше завершити війну проти Ірану диктує нові умови для Ізраїлю, - експерт

Прагнення президента США Дональд Трамп якнайшвидше завершити війну проти Ірану формує нові умови для дій Ізраїлю та впливає на його військове планування.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою ".

Троє радників Трампа заявили Axios, що, на їхню думку, він захоче завершити операцію раніше за прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

За даними Ynet, Вашингтон встановив 9 квітня як бажану дату. Завершення війни до цієї дати може дозволити Трампу відвідати Ізраїль у День незалежності, щоб отримати "Премію Ізраїлю". Все це означає прямі ризики на майбутнє.

Як розповів у коментарі РБК-Україна дипломат, екс-посол Ізраїлю у РФ Аркадій Міл-Ман, в ізраїльському генштабі цей сценарій 100% розглядають і розуміють, що є вікно можливостей, яке може закінчитися в будь-який момент.

"Тому вони адаптують свої військові плани з точки зору цілей і об’єктів", – сказав дипломат.

За його словами, ціль - нанести максимальну шкоду Ірану, аби той довго "зализував рани". Це має дати Ізраїлю час підготуватися до наступного раунду.

"Якщо цей режим не буде добитий, то все одно буде наступний раунд. Тому що подолано вже психологічний бар’єр війни", - додав Міл-Ман.