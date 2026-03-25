Посол Израиля резко высказался о помощи Ирану от РФ и контактах Москвы с ХАМАС

Иран - это страна-террорист, и любая помощь ему от России абсолютно неприемлема для Израиля.

Об этом посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил в интервью РБК-Украина .

По его словам, Израилю никогда не нравилось военно-техническое сотрудничество между Россией и Ираном.

"Мы об этом открыто говорили России. Мы считаем, что Иран - это страна-террорист, которая сеет террор во всем мире, и любая помощь Ирану, экономическая или особенно военная абсолютно для нас неприемлема", - сказал Бродский.

В то же время он отметил, что не видел активной военной помощи ни в июне прошлого года, ни сейчас.

"Было много заявлений, было много критики, но слова - это слова, а действия не всегда совпадают со словами", - добавил посол.

Стоит напомнить, что российский диктатор Владимир Путин встречался с президентом Ирана Масудом Пезешкияном, а ХАМАСовцев принимали в Москве.

"Я могу только вспомнить, что после 7 октября делегация ХАМАС приехала в Москву, и я много раз говорил об этом, что это не просто неприемлемо, для нас это косвенная поддержка террористов. Мы говорили об этом в разных форматах", - отметил Бродский.

Отвечая на вопрос, почему Израиль не может выразить ноту протеста, когда Москва принимает его главного врага, посол ответил, что его страна делает все, чтобы донести свой месседж.

"Дипломатия хороша тем, что в ней есть свой набор средств. Ты выбираешь, каким средством воспользоваться в зависимости от ситуации. Было принято решение передать месседж не путем официальной ноты, а другим путем. И месседж был передан руководству России в той форме, в которой это было правильно сделать", - добавил он.