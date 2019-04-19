Посол Франции отметила достижения в трансформации ПриватБанка

Фото: Изабель Дюмон

Она подчеркнула необходимость продолжения реформ

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон отмечает, что трансформация ПриватБанка является одним из главных маркеров оздоровления банковского сектора. Об этом она заявила в Twitter.

Она отметила, что реформы должны продолжаться, ведь это имеет ключевое значение для экономической стабильности.

"Оздоровления банковского сектора является одним из достижений реформ в Украине, а трансформация ПриватБанка - одним из его ключевых маркеров. Продолжение реформ имеет ключевое значение для экономической стабильности и развития Украины", - написал посол.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

После этого в МВФ заявили, что поддерживают реформу корпоративного управления "ПриватБанка", который возглавляет независимый наблюдательный совет, и трансформацию бизнес-модели банка, что уже положительно сказалось на показателях и устойчивости банковской системы в целом.

В США и ЕС заявили, что международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере.