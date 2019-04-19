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Суд принял еще одно решение по ПриватБанку в пользу Коломойского

Новости » Экономика    19.04.2019 - 15:39
Суд принял еще одно решение по ПриватБанку в пользу Коломойского
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Суд полностью удовлетворил иск Игоря Коломойского

Окружной административный суд города Киева 18 апреля принял очередное решение по процедуре национализации "Приватбанка". Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

По данным пресс-службы,суд полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру "ПриватБанка" Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

В частности, удовлетворены требования истца в части отмены решения НБУ от 13 декабря 2016 года, которым было определен перечень связанных с "ПриватБанком" физических и юридических лиц.

Как отметили в пресс-службе, именно это решение НБУ является одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного "ПриватБанка" с рынка при участии государства. В ходе этого процесса была проведена процедура bail-in, которая заключается в обмене средств связанных с банком лиц на акции банка с последующей продажей Министерству финансов. 

"Национальный банк обеспокоен качеством и результатам рассмотрения судебных дел в Украине, которые могут привести к потерям средств налогоплательщиков и рискам для банковской и финансовой стабильности страны. Это может привести к тому, что у связанных с бывшими акционерами "ПриватБанка" лиц появятся основания для взыскания с банка денежных средств, которые были возвращены государством в капитал банка в процессе его национализации. Решение суда пока не вступило в законную силу и, безусловно, в ближайшее время будет обжаловано нами в апелляционном порядке", - отметил начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский владел прямо 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно.

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