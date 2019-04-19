Посол Франції відзначила досягнення у трансформації ПриватБанку

Фото: Ізабель Дюмон

Вона наголосила на необхідності продовження реформ

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон наголошує, що трансформація ПриватБанку є одним із головних маркерів оздоровлення банківського сектору. Про це вона заявила у Twitter.

Вона наголосила, що реформи мають продовжуватися, адже це має ключове значення для економічної стабільності.

"Оздоровлення банківського сектору є одним з досягнень реформ в Україні, а трансформація ПриватБанку - одним з його ключових маркерів. Продовження реформ має ключове значення для економічної стабільності та розвитку України", - написало посол.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". Рішення ухвалили за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського до Національного банку України, Кабінету міністрів, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Після цього у МВФ заявили, що підтримують реформу корпоративного управління "ПриватБанку", який очолює незалежна наглядова рада, і трансформацію бізнес-моделі банку, що вже позитивно позначилася на показниках та стійкості банківської систему в цілому.

У США та ЄС заявили, що міжнародні партнери України будуть уважно стежити за розвитком подій у цій сфері.