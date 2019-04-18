Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Решение приняли по иску Коломойского

Окружной административный суд города Киева признал незаконной процедуру вывода неплатежеспособного ПАО КБ "ПриватБанк" с рынка с участием государства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отметили в пресс-службе, решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком.

"Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции. Раз обращаем внимание, что порожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность", - сообщил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента Национального банка Виктор Григорчук.



Национальный банк также предложит Совету по финансовой стабильности обратиться в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Кабинет министров Украины по поводу подобных судебных практик, которые наносят вред международному имиджу Украины.

Напомним, "ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% - опосредованно.

Напомним, в настоящее время два суда в Украине рассматривают вопрос о законности национализации "ПриватБанка". Хозяйственный суд города Киева продолжит рассмотрение иска бывшего совладельца "ПриватБанка" Игоря Коломойского 7 мая.