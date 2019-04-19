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МВФ отреагировал на ситуацию с ПриватБанком

Новости » Экономика    19.04.2019 - 16:52
МВФ отреагировал на ситуацию с ПриватБанком
Фото: постоянный представитель МВФ Йоста Люнгман (imf.org)

Международные партнеры поддерживают действия НБУ

Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Украине Йоста Люнгман сделал заявление после решения суда, который признал незаконным национализацию "ПриватБанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст заявления.

Как отметил представитель МВФ, в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и НБУ национализировать "ПриватБанк", поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков и стабильность финансовой системы.

"И хотя это решение требовало 160 млрд грн украинских налогоплательщиков на восстановление платежеспособности банка, оно обеспечило жизнеспособность ПриватБанка на долгую перспективу, спасло средства миллионов украинских граждан и укрепило экономическое самочувствие страны", - отмечается в документе.

МВФ поддерживает реформу корпоративного управления "ПриватБанка", который возглавляет независимый наблюдательный совет, и трансформацию бизнес-модели банка, что уже положительно сказалось на показателях и устойчивости банковской системы в целом.

"Важно, чтобы власть продолжала свои усилия по возмещению потерь бывшими собственниками и связанными лицами проблемных банков. Международные партнеры Украины будут тщательно отслеживать события в этой сфере", - говорится в заявлении.

Как сообщало РБК-Украина, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинету министров, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова заявила, что возвращение "ПриватБанка" его бывшим владельцам невозможна. Рожкова отметила, что НБУ и банк в судах пытаются вернуть более 5,5 млрд долларов, которые были выведены бывшими владельцами с помощью мошеннических схем.

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