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Евросоюз прокомментировал решение суда о национализации ПриватБанка

Новости » Политика    18.04.2019 - 20:20
Евросоюз прокомментировал решение суда о национализации ПриватБанка
Иллюстративное фото (flickr.com european_parliament)

Международные партнеры будут внимательно следить за развитием событий

Представительство ЕС в Украине сделало заявление после решения суда о незаконности национализации "ПриватБанка". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в Facebook.

В ЕС напомнили, что в 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального банка Украины (НБУ) национализировать ПриватБанк, по просьбе бывших владельцев, как единственный эффективный метод защиты вкладчиков банка - украинского народа и бизнеса.

"В свете этого мы приветствуем реформу корпоративного управления ПриватБанка во главе с независимым наблюдательным советом, а также трансформацию ее бизнес-модели, что уже привело к усилению эффективности и стабильности всей банковской системы", - говорится в заявлении.

В то же время отмечается, что ЕС продолжает поддерживать усилия НБУ по реформированию финансового сектора Украины, в том числе путем внедрения принципов разумного корпоративного управления, а также усилия Министерства финансов по реформированию корпоративного управления в государственных банках.

"Важно, чтобы власть продолжала свои усилия для взыскания убытков от бывших владельцев и связанных сторон обанкротившихся банков. Обвинения и судебное разбирательство должны в полной мере использовать выводы отчета Kroll, которые были заказанные НБУ. Международные партнеры Украины будут внимательно следить за развитием событий в этой сфере", - говорится в заявлении Представительства ЕС.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд города Киева признал незаконной национализацию "ПриватБанка". Решение принято по иску бывшего совладельца банка Игоря Коломойского к Национальному банку Украины, Кабинета министров, Фонда гарантирования вкладов физических лиц и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Государственные органы имеют десять дней, чтобы обжаловать решение суда о возвращении ПриватБанка Игорю Коломойскому.

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