Послуги без черг і стресу: як швидко записатися до ЦНАПу онлайн (інструкція)

Для того, щоб швидко та без зайвих проблем отримати сервіс у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах), українці можуть здійснити попередній запис на прийом через відповідну онлайн систему.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Департаменту комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.
Попередній запис - це зручний спосіб обрати:
Після цього потрібно прийти у призначений час і швидко отримати послугу.
Система попереднього запису дає можливість зручно організувати свій "тайм-менеджмент":
Для того, щоб здійснити попередній запис у ЦНАП онлайн, потрібно:
Українцям пояснили, що у талоні міститься така інформація:
Уточнюється водночас, що у паперовому талоні не міститься додаткової інформації про процедуру або онлайн-сервіси. Все це доступно в електронному кабінеті або на етапі запису до ЦНАПу.
Згідно з оприлюдненою інформацією, до системи попереднього запису вже підключені понад 5000 ЦНАПів в Україні.
Крім того, до неї приєднались близько 4000 працівників.
Щотижня генерується понад 50000 електронних талонів, а за рік системою скористались вже більш як 2,5 млн українців.
Насамкінець громадянам порадили, що робити, якщо певний ЦНАП ще не під'єднано до системи - залишити заявку на підключення відсканувавши відповідний QR-код.
"Це допоможе зробити послуги у громаді доступнішими - без черг і зручніше для всіх", - підсумували у Департаменті комунікацій секретаріату КМУ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ЦНАПи Києва почали видавати важливі документи на нерухомість та запустили корисний сервіс для власників тварин.
Крім того, ми пояснювали, як у ЦНАПах можна буде одночасно оформити закордонний та внутрішній паспорти.
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