Услуги без очередей и стресса: как быстро записаться в ЦНАП онлайн (инструкция)

Для того чтобы быстро и без лишних проблем получить сервис в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах), украинцы могут осуществить предварительную запись на прием через соответствующую онлайн систему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.
Предварительная запись - это удобный способ выбрать:
После этого нужно прийти в назначенное время и быстро получить услугу.
Система предварительной записи дает возможность удобно организовать свой "тайм-менеджмент":
Для того чтобы осуществить предварительную запись в ЦНАП онлайн, нужно:
Украинцам объяснили, что в талоне содержится такая информация:
Уточняется при этом, что в бумажном талоне не содержится дополнительной информации о процедуре или онлайн-сервисах. Все это доступно в электронном кабинете или на этапе записи в ЦНАП.
Согласно обнародованной информации, к системе предварительной записи уже подключены более 5000 ЦНАПов в Украине.
Кроме того, к ней присоединились около 4000 работников.
Еженедельно генерируется более 50000 электронных талонов, а за год системой воспользовались уже более 2,5 млн украинцев.
В завершение гражданам посоветовали, что делать, если определенный ЦНАП еще не подключен к системе - оставить заявку на подключение отсканировав соответствующий QR-код.
"Это поможет сделать услуги в общине более доступными - без очередей и удобнее для всех", - подытожили в Департаменте коммуникаций секретариата КМУ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что ЦНАПы Киева начали выдавать важные документы на недвижимость и запустили полезный сервис для владельцев животных.
Кроме того, мы объясняли, как в ЦНАПах можно будет одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта.
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