Посли країн G7 відповіли, чи поїдуть з Києва після погроз РФ атакувати столицю
Посли країн G7 заявили, що продовжують працювати у Києві, незважаючи на нові погрози Росії щодо можливих ударів по столиці України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву послів у мережі Х.
У повідомленні зазначається, що представники держав "Групи семи" вранці провели зустріч із міжнародними бізнес-асоціаціями в Україні. Сторони обговорили питання покращення інвестиційного та бізнес-клімату.
"Попри погрози з боку Росії, усі країни G7 залишаються в Києві та продовжують роботу на підтримку України", - наголосили дипломати.
Заява пролунала на тлі чергових погроз Москви про можливі "системні удари" по українській столиці.
Як відомо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо заявив, що Росія нібито розпочинає "послідовні удари" по об’єктах у Києві.
Після цього російське МЗС закликало іноземні держави евакуювати дипломатичні місії зі столиці України.
Раніше посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова також заявила, що європейські дипломати не планують залишати Київ через російські погрози.
Зазначимо, в ЄС відреагували на погрози Росії Києву та викликали представників з Москви до Європи, про що заявила речниця Європейської комісії Аніті Хіппер.
