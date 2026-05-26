"Росія на піку": експерт пояснив, навіщо Москва нагнітає паніку погрозами Києву

Росія продовжує погрожувати новими масованими ударами по Києву, намагаючись посіяти паніку та тиснути не лише на Україну, а й на її західних партнерів.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

За словами Тимочка, навіть під час нинішніх масованих ударів Росія фактично працює на піку "свого потенціалу". Він зазначив, що для накопичення нових ракет Кремлю потрібні час, ресурси, фінанси та виробничі можливості.

"Більше щось одномоментно видати, аніж вони зараз видають, вони не можуть", - пояснив він.

Головна мета - паніка та тиск на Європу

На думку експерта, гучні заяви Кремля про нові атаки є частиною російської пропаганди та спробою максимально нагнітити ситуацію. Тимочка наголосив, що Росія намагається досягти через страх, істерію та залякування того, чого не змогла отримати військовим шляхом.

При цьому основний тиск, за його словами, спрямований не лише на Україну, а й на європейських партнерів Києва. А ось заяви РФ із закликами евакуювати дипломатів та іноземні представництва з Києва фактично говорить про можливі удари по цивільних районах, а не по військових об’єктах.

"Вони спеціально погрожують ударами по цивільних об'єктах, по житлових будинках", - заявив він.

За словами Тимочка, така риторика лише підтверджує справжній характер дій Росії проти українського населення.

Росія намагається приховати власну слабкість

Тимочко вважає, що у Кремлі прекрасно розуміють, що довго підтримувати нинішню інтенсивність ракетних ударів Росія не здатна. Ба більше, кожна нова хвиля атак може виявитися менш результативною за попередню, що лише демонструватиме виснаження російського потенціалу.

Саме тому, за словами експерта, Москва намагається максимально нагнітити ситуацію інформаційно та психологічно, щоб до моменту, коли стане очевидною неспроможність РФ нарощувати масштаби атак, встигнути досягти хоча б психологічного ефекту.

Тимочко також нагадав, що схожі інформаційні кампанії Кремль уже проводив раніше, зокрема під час розмов про нібито масштабний наступ РФ у 2026 році.

"Розповідали, що Путін уже йде ва-банк, що треба віддати Донецьку область, бо росіяни прорвуть оборону і будуть під Києвом. А що маємо зараз? Провалену весняну кампанію", - зазначив він.

За словами експерта, нині російські війська мають проблеми не лише з наступом, а й з утриманням окремих позицій.

"У Запорізькій і Дніпропетровській областях вони вже відступають, а не наступають", - додав Тимочко.

З чого почалися погрози Кремля

Останніми днями Росія різко посилила погрози щодо нових ударів по Києву. Тоді речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що атаки по українській столиці нібито "завдавалися і продовжуватимуть завдаватися", а також анонсувала окрему заяву російського зовнішньополітичного відомства для іноземних дипломатів.

Перед цим у МЗС РФ заявили про нібито початок "послідовних системних ударів" по підприємствах українського військово-промислового комплексу та "центрах ухвалення рішень" у Києві. Одночасно Москва закликала іноземців, працівників дипломатичних місій і міжнародних організацій "якнайшвидше залишити Київ".