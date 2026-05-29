Послы стран G7 ответили, уедут ли из Киева после угроз РФ атаковать столицу

01:16 29.05.2026 Пт
2 мин
Несмотря на угрозы москвы дипломаты останутся в столице
aimg Юлия Маловичко
Послы стран G7 ответили, уедут ли из Киева после угроз РФ атаковать столицу Фото: послы стран G7 (из открытых источников)
Послы стран G7 заявили, что продолжают работать в Киеве, несмотря на новые угрозы России относительно возможных ударов по столице Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление послов в сети Х.

В сообщении отмечается, что представители государств "Группы семи" утром провели встречу с международными бизнес-ассоциациями в Украине. Стороны обсудили вопросы улучшения инвестиционного и бизнес-климата.

"Несмотря на угрозы со стороны России, все страны G7 остаются в Киеве и продолжают работу в поддержку Украины", - отметили дипломаты.

Заявление прозвучало на фоне очередных угроз Москвы о возможных "системных ударах" по украинской столице.

Как известно, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Россия якобы начинает "последовательные удары" по объектам в Киеве.

После этого российский МИД призвал иностранные государства эвакуировать дипломатические миссии из столицы Украины.

Ранее посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова также заявила, что европейские дипломаты не планируют покидать Киев из-за российских угроз.

Отметим, в ЕС отреагировали на угрозы России Киеву и вызвали представителей из Москвы в Европу, о чем заявила пресс-секретарь Европейской комиссии Анити Хиппер.

Что действительно стоит за угрозами Кремля - объяснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

