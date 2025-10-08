Посли ЄС погодили план відмови від російської нафти та газу до 2028 року, - Reuters

Посли країн Європейського Союзу погодили план відмови від російської нафти та газу до 2028 року, попри позицію Угорщини та Словаччини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляється, на закритій зустрічі посли ЄС погодилися передати законопроєкт на розгляд своїм міністрам для схвалення на засіданні 20 жовтня. Рішення послів дозволило здолати перший політичний бар’єр для прийняття закону.
За словами дипломатів, майже всі країни ЄС висловили підтримку плану Єврокомісії. Це свідчить, що закон, ймовірно, все-таки буде ухвалений, попри критику Угорщини та Словаччини, які прагнуть зберегти тісні зв’язки з Росією.
До 20 жовтня триватимуть переговори щодо технічних змін до закону.
Одним із головних пунктів закону, що викликає дискусії, залишається питання, чи повинні експортери СПГ до Європи отримувати попередній дозвіл на постачання та проходити перевірку на митниці у портах ЄС, щоб упевнитися, що газ не російський.
Наразі Франція та Італія підтримують загальний план. Однак пропонують або попереднє погодження постачань, якщо це можливо швидко реалізувати, або перевірку на митниці по прибуттю.
Закон передбачає:
Закон також зобов’яже Угорщину та Словаччину розробити національні плани для повної відмови від російських енергоносіїв до 2028 року.
Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати готові ввести "серйозні" санкції проти Росії - за умови, що країни НАТО припинять купувати у РФ енергоресурси.
Президент США розкритикував Європу за "недостатньо жорсткі санкції" проти Росії та продовження закупівлі російської нафти.
Також відомо, що щонайменше вісім країн Європейського Союзу досі імпортують російський газ в тих або інших обсягах. Немає точних даних, де саме використовується придбаний російський газ.
Водночас президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку заявила, що пропонує прискорити поступову відмову від імпорту палива з РФ, Її заява прозвучала після розмови з Трампом.
До цієї позиції доєдналася Варшава. В Польщі закликали країни ЄС припинити імпорт російської нафти до кінця 2026 року, щоб перекрити фінансування російської військової машини та допомогти Україні закінчити війну.
Також відомо, що Єврокомісія запропонує ввести повну заборону на імпорт російського СПГ до 1 січня 2027 року в рамках 19-го пакета санкцій. Це на рік раніше, ніж планувалося.
Однак Угорщина та Словаччина проти відмови від російських енергоносіїв.
Зокрема, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт виступає проти санкцій та обмежень Євросоюзу на постачання нафти з Росії. Він зазначив, що ухвалення такого рішення може поставити під загрозу енергетичну безпеку республіки.
Розуміючи, що проросійські Угорщина та Словаччина будуть намагатися заблокувати нові санкції, Єврокомісія запропонувала схвалювати нові санкції проти Росії шляхом набрання більшості голосів країн-учасниць ЄС, а не традиційним одноголосним схваленням. Поки що така схема обходу стосується тільки Угорщини.