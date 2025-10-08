Посли ЄС погодили план відмови від російської нафти та газу до 2028 року, - Reuters

Як повідомляється, на закритій зустрічі посли ЄС погодилися передати законопроєкт на розгляд своїм міністрам для схвалення на засіданні 20 жовтня. Рішення послів дозволило здолати перший політичний бар’єр для прийняття закону.

За словами дипломатів, майже всі країни ЄС висловили підтримку плану Єврокомісії. Це свідчить, що закон, ймовірно, все-таки буде ухвалений, попри критику Угорщини та Словаччини, які прагнуть зберегти тісні зв’язки з Росією.

До 20 жовтня триватимуть переговори щодо технічних змін до закону.

Одним із головних пунктів закону, що викликає дискусії, залишається питання, чи повинні експортери СПГ до Європи отримувати попередній дозвіл на постачання та проходити перевірку на митниці у портах ЄС, щоб упевнитися, що газ не російський.

Наразі Франція та Італія підтримують загальний план. Однак пропонують або попереднє погодження постачань, якщо це можливо швидко реалізувати, або перевірку на митниці по прибуттю.

Закон передбачає:

з січня 2026 року припиняється імпорт газу за новими контрактами;

з червня 2026 року - за чинними короткостроковими угодами;

з січня 2028 року - за довгостроковими контрактами.

Закон також зобов’яже Угорщину та Словаччину розробити національні плани для повної відмови від російських енергоносіїв до 2028 року.