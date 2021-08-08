Остання медаль України та церемонія закриття: чим запам'ятався останній день ОІ-2020

Сьогодні, 8 серпня, відбулася церемонія закриття Олімпійських ігор - 2020 в Токіо. При цьому в останній день Олімпіади українка Олена Старікова принесла нашій країні ще одну срібну медаль.

Остання нагорода України

Останній день ігор в Токіо почався для України дуже приємно - ще одне "срібло" принесла в скарбничку Олена Старікова в спринті велотреку. Те, що Україна може отримати ще одну медаль сьогодні, стало зрозуміло вчора, коли Старікова змогла потрапити в топ-4 спортсмена в спринті. У півфіналі їй протистояла триразова чемпіонка світу і "бронзова" медалістка ОІ-2012 в Лондоні Вей Зе Лі з Гонконгу. І українка тактично повністю переграла опонентку-спершу здорово відпрацювала другим номером і на останньому віражі обійшла Лі з заднього колеса, а потім вже відпрацювавши першою від початку і до кінця.

У фіналі Старикової протистояла Келсі Мітчелл з Канади, якій належить світовий рекорд на дистанції в 200 метрів, які вона проїхала за 10.154 секунди. Українка намагалася нав'язати боротьбу, але поступилася в двох заїздах і залишилася зі срібною медаллю.

Після Старікова зазначила, що на наступні Олімпійські ігри в Парижі буде їхати вже за "золотом".

"Все ще не можу повірити, що отримала олімпійську медаль. Я дуже щаслива. Мене переповнюють неймовірні емоції і відчуття. Це складно передати словами. На сьогоднішній старт виходила показати максимальний результат. На жаль, не вдалося стати першою. Десь не вистачило досвіду, десь-сил, адже це був для нас вже шостий змагальний день. Але, безумовно, дуже рада цій нагороді. Будемо працювати далі і вже в Париж - 2024 поїдемо за "золотом", - зазначила велогонщиця.

Фото: Олена Старікова (twitter.com/by_Ukraine)

Вперше за 17 років українці без фінішу в чоловічому марафоні

У чоловічому марафонському забігу Олімпіади брали участь відразу троє українців - Богдан-Іван Городиський, Микола Нижник та Олександр Ситковський. Всього ж брали участь 106 спортсменів. Але фінішувати змогли лише 76. Серед тих, хто не дійшов до фінішу - всі троє українців. Це вперше за 17 років, коли українські бігуни не завершили марафон Олімпіади.

Передостанні в командному багатоборстві з художньої гімнастики

Ще одним видом спорту, де сьогодні була представлена Україна, було командне багатоборство в художній гімнастиці. Наші дівчата у складі Маріоли Бондарчук, Дар'ї Дуди, Єви Мелещук, Анастасії Возняк та Марії Височанської посіли передостаннє сьоме місце, набравши 37.250 бала. Чемпіонками стали болгарки з 44.550 балами.

Церемонія закриття

Прапороносцем України на церемонії закриття Олімпіади стала Людмила Лузан, яка в Токіо завоювала дві медалі в веслуванні на каное - "бронза" в одиночці на 200 метрів і "срібло" в двійці на 500.

"Для мене це дуже велика честь. Чесно скажу, не очікувала. Коли мені про це повідомили, я стрибала від щастя. Хочу сказати, що я теж не очікувала, що все так складеться для мене в Токіо і я зможу завоювати дві з двох можливих для мене олімпійських нагород. Це неймовірно", - поділилася враженнями Лузан.

Незважаючи на те, що багато українських спортсменів вже повернулися на батьківщину, але і на церемонії закриття Україна була представлена досить - тут були і срібні призери в боксі і велотреку Олександр Хижняк і Олена Старікова, бронзова медалістка в стрибках у висоту Ярослава Магучіх з Юлією Левченко та Іриною Геращенко, а також "бронзовий" склад України в артистичному плаванні.

На старті церемонії на Олімпійський стадіон вийшли прапороносці з прапорами своїх країн. Після було шоу в японському стилі, купа феєрверків, а також пройшло і останнє нагородження - медалі вручили переможцям марафону. Після Олімпійських вогонь загасили, а естафету передали в Париж, де вже через три роки відбудуться 33-е Олімпійські ігри.

Demon Slayer Theme Song at the Closing Ceremony #Olympics pic.twitter.com/bLqY5kRevJ — Dan (@Dani___Alves) August 8, 2021

#NBCOlympics #Tokyo2020



Tokyo says "arigato" with spectacular Closing Ceremony fireworks Tokyo Olympics NBC Sports pic.twitter.com/YLSIBE7ZVd — Pitbull (@Willian87420216) August 8, 2021

Фото: церемонія закриття Олімпіади в Токіо (noc-ukr.org)