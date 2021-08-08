Украина на Олимпиаде-2020: сколько завоевали медалей
На Олимпийских играх в Токио украинские олимпийцы выиграли 19 наград. В частности, одну "золотую" медаль.
Сколько Украина завоевала медалей, в материале РБК-Украина.
Украинские олимпийцы сумели выиграть 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных и 12 бронзовых.
"Золото"
Жан Беленюк (греко-римская борьба).
"Серебро"
Александр Хижняк (бокс);
Людмила Лузан/Анастасия Четверикова (каноэ);
Елена Старикова (велотрек);
Анжелика Терлюга (каратэ);
Михаил Романчук (плавание);
Парвиз Насибов(греко-римская борьба).
"Бронза"
Марта Федина/Анастасия Савчук (синхронное плавание, дуэт);
Марта Федина, Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Екатерина Резник (синхронное плавание, команда);
Ярослава Магучих (прыжки в высоту);
Людмила Лузан (каноэ);
Игорь Рейзлин (фехтование, шпага);
Дарья Билодид(дзюдо);
Станислав Горуна (каратэ);
Елена Костевич/Олег Омельчук (пулевая стрельба);
Михаил Романчук (плавание);
Элина Свитолина (теннис);
Ирина Коляденко (вольная борьба);
Алла Черкасова (вольная борьба).
По количеству медалей Украина показала предпоследний результат в своей истории. Меньше наград было добыто лишь на предыдущих Играх в Рио-де-Жанейро (11 медалей).