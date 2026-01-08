Посланця Путіна бачили в Парижі: ЗМІ дізналися про його візит у посольство США

Що написали ЗМІ про візит Дмитрієва і що кажуть у Макрона

Як повідомляють джерела видання, Дмитрієва, який є ключовим представником РФ у контактах із Вашингтоном, бачили 7 січня на вулиці Фобур-Сен-Оноре. Це сталося одразу після зустрічі лідерів за участі Володимира Зеленського, спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

В Єлисейському палаці офіційно спростували інформацію про те, що представник Путіна відвідував резиденцію президента Франції. Натомість журналісти зазначають, що Дмитрієва прийняли у посольстві Сполучених Штатів, розташованому неподалік.

Контекст дипломатичних зустрічей

Варто зазначити, що після саміту "коаліції охочих" українська делегація продовжила перемовини в Парижі.

Секретар РНБО Рустем Умєров підтвердив проведення консультацій з американською стороною, а також із радниками з нацбезпеки Франції, Британії, Німеччини, Італії, Польщі та Туреччини.

Сам президент України Володимир Зеленський на момент ймовірної появи Дмитрієва у посольстві США вже покинув Париж і прибув із візитом на Кіпр.