Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Посланника Путина видели в Париже: СМИ узнали о его визите в посольство США

Фото: Представителя Кремля Кирилла Дмитриева заметили в Париже после саммита (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Представителя Кремля Кирилла Дмитриева заметили в Париже на следующий день после саммита "коалиции желающих". По данным журналистов, он мог посетить посольство США для переговоров по войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Что написали СМИ о визите Дмитриева и что говорят у Макрона

Как сообщают источники издания, Дмитриева, который является ключевым представителем РФ в контактах с Вашингтоном, видели 7 января на улице Фобур-Сен-Оноре.

Это произошло сразу после встречи лидеров с участием Владимира Зеленского, спецпредставителя Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

В Елисейском дворце официально опровергли информацию, что представитель Путина посещал резиденцию президента Франции. Зато журналисты отмечают, что Дмитриева приняли в посольстве Соединенных Штатов, расположенном неподалеку.

Контекст дипломатических встреч

Следует отметить, что после саммита "коалиции желающих" украинская делегация продолжила переговоры в Париже.

Секретарь СНБО Рустем Умеров подтвердил проведение консультаций с американской стороной, а также с советниками по нацбезопасности Франции, Великобритании, Германии, Италии, Польши и Турции.

Сам президент Украины Владимир Зеленский на момент вероятного появления Дмитриева в посольстве США уже покинул Париж и прибыл с визитом на Кипр.

 

Мирные переговоры

Напомним, 6 января в Париже Украина, США и страны "коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности в рамках будущего мирного соглашения. Проект документа предусматривает юридически обязывающие шаги союзников в случае новой агрессии РФ.

Сейчас стороны уже согласовали механизмы контроля за режимом прекращения огня, однако их реализация зависит от готовности Москвы соблюдать договоренности.

Ряд западных партнеров уже заявили о готовности присоединиться к будущим договоренностям по безопасности. В частности, Германия готова способствовать режиму прекращения огня, однако без отправки собственного контингента.

Зато Бельгия планирует привлечь авиацию и флот, а Канада рассматривает возможность размещения своих войск в Украине, начав с расширения тренировочных миссий.

Уже сегодня, 8 января, президент сообщил, что фактически готовый к финализации с президентом Дональдом Трампом документ о гарантиях безопасности для Украины от США.

Зеленский также проинформировал, что украинская делегация во время переговоров во Франции представила США варианты финализации рамки завершения войны и теперь ожидается фидбек от РФ.

