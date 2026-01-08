Посланника Путина видели в Париже: СМИ узнали о его визите в посольство США

Мирные переговоры

Напомним, 6 января в Париже Украина, США и страны "коалиции желающих" обсудили гарантии безопасности в рамках будущего мирного соглашения. Проект документа предусматривает юридически обязывающие шаги союзников в случае новой агрессии РФ.

Сейчас стороны уже согласовали механизмы контроля за режимом прекращения огня, однако их реализация зависит от готовности Москвы соблюдать договоренности.

Ряд западных партнеров уже заявили о готовности присоединиться к будущим договоренностям по безопасности. В частности, Германия готова способствовать режиму прекращения огня, однако без отправки собственного контингента.

Зато Бельгия планирует привлечь авиацию и флот, а Канада рассматривает возможность размещения своих войск в Украине, начав с расширения тренировочных миссий.

Уже сегодня, 8 января, президент сообщил, что фактически готовый к финализации с президентом Дональдом Трампом документ о гарантиях безопасности для Украины от США.

Зеленский также проинформировал, что украинская делегация во время переговоров во Франции представила США варианты финализации рамки завершения войны и теперь ожидается фидбек от РФ.