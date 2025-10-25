Посланець Путіна раптово побачив близькість до "дипломатичного завершення" війни

Спеціальний посланець російського диктатора Володимира Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва, заявив, що, на його думку, його країна, Сполучені Штати та Україна близькі до дипломатичного вирішення питання про припинення війни Росії в Україні.

В інтерв'ю CNN після прибуття до Вашингтона для переговорів з американськими чиновниками Дмитрієв заявив, що зустріч між американським президентом Дональдом Трампом і Путіним не була скасована, як її описав президент США.

Він зазначив, що обидва лідери, ймовірно, зустрінуться пізніше.

Варто зазначити, що запланований саміт було відкладено у вівторок, оскільки відмова Росії від негайного припинення вогню затьмарила спроби переговорів.

Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч з Путіним у Будапешті через відсутність прогресу в дипломатичних зусиллях щодо припинення війни та відчуття, що час для цього не настав.

Аж ось вчора Дмитрієв заявив, що країни близькі до дипломатичного вирішення.

"Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення", - сказав він.