Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества, заявил, что, по его мнению, его страна, Соединенные Штаты и Украина близки к дипломатическому решению вопроса о прекращении войны России в Украине.

В интервью CNN после прибытия в Вашингтон для переговоров с американскими чиновниками Дмитриев заявил, что встреча между американским президентом Дональдом Трампом и Путиным не была отменена, как ее описал президент США.

Он отметил, что оба лидера, вероятно, встретятся позже.

Стоит отметить, что запланированный саммит был отложен во вторник, поскольку отказ России от немедленного прекращения огня омрачил попытки переговоров.

Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште из-за отсутствия прогресса в дипломатических усилиях по прекращению войны и ощущения, что время для этого не пришло.

И вот вчера Дмитриев заявил, что страны близки к дипломатическому решению.

"Я считаю, что Россия, США и Украина на самом деле достаточно близки к дипломатическому решению", - сказал он.