Посланець Путіна раптово побачив близькість до "дипломатичного завершення" війни

Посланець російського директора Кирило Дмитрієв стверджує, що США, Україна та Росія нібито "близькі до дипломатичного вирішення" війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Спеціальний посланець російського диктатора Володимира Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва, заявив, що, на його думку, його країна, Сполучені Штати та Україна близькі до дипломатичного вирішення питання про припинення війни Росії в Україні.

В інтерв'ю CNN після прибуття до Вашингтона для переговорів з американськими чиновниками Дмитрієв заявив, що зустріч між американським президентом Дональдом Трампом і Путіним не була скасована, як її описав президент США.

Він зазначив, що обидва лідери, ймовірно, зустрінуться пізніше.

Варто зазначити, що запланований саміт було відкладено у вівторок, оскільки відмова Росії від негайного припинення вогню затьмарила спроби переговорів.

Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч з Путіним у Будапешті через відсутність прогресу в дипломатичних зусиллях щодо припинення війни та відчуття, що час для цього не настав.

Аж ось вчора Дмитрієв заявив, що країни близькі до дипломатичного вирішення.