Головна » Новини » Війна в Україні

Посланець Путіна раптово побачив близькість до "дипломатичного завершення" війни

Росія, Субота 25 жовтня 2025 11:42
UA EN RU
Посланець Путіна раптово побачив близькість до "дипломатичного завершення" війни Фото: посланець Путіна Кирило Дмитрієв (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Посланець російського директора Кирило Дмитрієв стверджує, що США, Україна та Росія нібито "близькі до дипломатичного вирішення" війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Спеціальний посланець російського диктатора Володимира Путіна з питань інвестицій та економічного співробітництва, заявив, що, на його думку, його країна, Сполучені Штати та Україна близькі до дипломатичного вирішення питання про припинення війни Росії в Україні.

В інтерв'ю CNN після прибуття до Вашингтона для переговорів з американськими чиновниками Дмитрієв заявив, що зустріч між американським президентом Дональдом Трампом і Путіним не була скасована, як її описав президент США.

Він зазначив, що обидва лідери, ймовірно, зустрінуться пізніше.

Варто зазначити, що запланований саміт було відкладено у вівторок, оскільки відмова Росії від негайного припинення вогню затьмарила спроби переговорів.

Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч з Путіним у Будапешті через відсутність прогресу в дипломатичних зусиллях щодо припинення війни та відчуття, що час для цього не настав.

Аж ось вчора Дмитрієв заявив, що країни близькі до дипломатичного вирішення.

"Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення", - сказав він.

Зміна риторики Трампа

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів минулого тижня повідомив про ймовірну зустріч з російським диктатором в Угорщині для обговорення завершення війни в Україні. У відповідь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив про відмову Росії від перемир’я.

У відповідь на це Дональд Трамп запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній Росії.

Крім того, президент США скасував очікувану зустріч з Путіним. Він пояснив, що не проводитиме переговорів з диктатором, оскільки впевнений, що не зможе досягти бажаного результату.

Вчора, 24 жовтня, Москва відправила свого спецпредставника Кирила Дмитрієва до США для "обговорення відносин між США і Росією".

