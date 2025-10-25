Посланник Путина внезапно увидел близость к "дипломатическому завершению" войны
Посланник российского директора Кирилл Дмитриев утверждает, что США, Украина и Россия якобы "близки к дипломатическому решению" войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Специальный посланник российского диктатора Владимира Путина по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества, заявил, что, по его мнению, его страна, Соединенные Штаты и Украина близки к дипломатическому решению вопроса о прекращении войны России в Украине.
В интервью CNN после прибытия в Вашингтон для переговоров с американскими чиновниками Дмитриев заявил, что встреча между американским президентом Дональдом Трампом и Путиным не была отменена, как ее описал президент США.
Он отметил, что оба лидера, вероятно, встретятся позже.
Стоит отметить, что запланированный саммит был отложен во вторник, поскольку отказ России от немедленного прекращения огня омрачил попытки переговоров.
Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште из-за отсутствия прогресса в дипломатических усилиях по прекращению войны и ощущения, что время для этого не пришло.
И вот вчера Дмитриев заявил, что страны близки к дипломатическому решению.
"Я считаю, что Россия, США и Украина на самом деле достаточно близки к дипломатическому решению", - сказал он.
Изменение риторики Трампа
Напомним, президент Соединенных Штатов на прошлой неделе сообщил о вероятной встрече с российским диктатором в Венгрии для обсуждения завершения войны в Украине. В ответ министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил об отказе России от перемирия.
В ответ на это Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России.
Кроме того, президент США отменил ожидаемую встречу с Путиным. Он объяснил, что не будет проводить переговоров с диктатором, поскольку уверен, что не сможет достичь желаемого результата.
Вчера, 24 октября, Москва отправила своего спецпредставителя Кирилла Дмитриева в США для "обсуждения отношений между США и Россией".