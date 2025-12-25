Без України. У Путіна своя версія щодо спільного керування ЗАЕС

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що США та Росія нібито обговорюють можливість спільного управління Запорізькою атомною електростанцією без участі України. ЗАЕС з 2022 року окупована Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна на зустрічі з представниками російського бізнесу, диктатора цитує пропагандистське видання " Коммерсант ".

Зокрема Путін заявив, що Сполучені Штати нібито висловили зацікавленість у Запорізькій атомній електростанції, як в об'єкті для майнінгу криптовалюти. При цьому участь України в управлінні станцією, заявив диктатор, не передбачається.

Водночас за ініціативи США розглядається можливість постачання електроенергії з окупованої ЗАЕС для України. На станції, за словами диктатора, продовжують працювати українські спеціалісти, але всі вони, стверджує Путін, нібито отримали російські так звані "паспорти".