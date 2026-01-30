ua en ru
Пт, 30 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський про "домовленості" Трампа та Путіна в Анкориджі: не знаємо, але здогадуємося

Україна, П'ятниця 30 січня 2026 10:15
UA EN RU
Зеленський про "домовленості" Трампа та Путіна в Анкориджі: не знаємо, але здогадуємося Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Антон Корж

Україна не має офіційної інформації про те, що саме обговорювали президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін в Анкориджі. Але припускає, що там обговорювали "чутливі питання".

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед пресою 30 січня.

Зеленський пояснив, що про жодні домовленості між РФ та США в Анкориджі йому не повідомляли. Офіційної інформації щодо цього також немає.

"Зрештою всі все дізнаються, це питання часу. Але у нас є сигнали, що вони там обговорювали ключові питання. Я аналізую те, що ми обговорюємо зараз, і вважаю, що ті складні питання, які ми сьогодні обговорюємо, дуже складні саме через те, що вони були в якомусь форматі обговорені раніше", - припустив президент.

При цьому, оскільки зустріч була одна, не складно зрозуміти, що обговорювали питання Донбасу та тимчасово окупованих територій України, а також, скоріше за все, питання заморожених активів Росії, додав Зеленський.

Зазначимо, що російський диктатор Путін постійно посилається на напівміфічні "домовленості в Анкориджі", коли заходить мова за мирну угоду з Україною. Зокрема наприкінці грудня він заявляв, що РФ наполягає на тому, щоб забрати Донбас відповідно до того, про що "говорили в Анкориджі".

Окрім цього, в Анкориджі Путін та Трамп нібито обговорювали питання керування тимчасово окупованою Запорізькою атомною електростанцією. Мовляв, розглядалося питання спільного керування ЗАЕС силами США та Росії, без участі України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Зустріч Трампа та Путіна
Новини
Зеленський публічно запросив Путіна в Київ: нехай приїжджає, якщо наважиться
Зеленський публічно запросив Путіна в Київ: нехай приїжджає, якщо наважиться
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві