Путін наполягає на передачі всього Донбасу Росії, - ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін заявив про збереження територіальних домагань на Донбас і відмову обговорювати повернення Краматорсько-Костянтинівсько-Слов'янського вузла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.

У четвер, 25 грудня, на передноворічному засіданні Держради РФ Путін обговорив питання внутрішні питання Росії, однак особливу увагу приділив переговорному процесу зі США та Україні за мирним планом.

За інформацією одного з російських пропагандистських видань, головною темою стали територіальні вимоги РФ до українського Донбасу.

Заяви Путіна про Донбас

За даними росЗМІ, Путін заявив, що Росія продовжує наполягати на передачі їй всієї території Донбасу, яку вона не змогла захопити під час військових дій.

При цьому, кремлівський диктатор продовжує повторювати наратив про "Донбас наш". Ба більше, прозвучала фраза про те, "питання про приналежність Краматорсько-Костянтинівсько-Слов'янського вузла не обговорюється".

Водночас диктатор не відкинув можливість часткового обміну територіями з російського боку, але не уточнив, про яку саме територію йдеться.

Переговори та управління АЕС

Путін також говорив про переговори зі США та Європою, згадуючи домовленості в Анкоріджі, і наголосив, що російська сторона готова йти на окремі поступки. Особлива увага приділялася спільному з американцями управлінню Запорізькою АЕС.