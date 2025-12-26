ua en ru
Пт, 26 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Путін наполягає на передачі всього Донбасу Росії, - ЗМІ

Росія, Україна, П'ятниця 26 грудня 2025 02:55
UA EN RU
Путін наполягає на передачі всього Донбасу Росії, - ЗМІ Фото: диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

Російський диктатор Володимир Путін заявив про збереження територіальних домагань на Донбас і відмову обговорювати повернення Краматорсько-Костянтинівсько-Слов'янського вузла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.

У четвер, 25 грудня, на передноворічному засіданні Держради РФ Путін обговорив питання внутрішні питання Росії, однак особливу увагу приділив переговорному процесу зі США та Україні за мирним планом.

За інформацією одного з російських пропагандистських видань, головною темою стали територіальні вимоги РФ до українського Донбасу.

Заяви Путіна про Донбас

За даними росЗМІ, Путін заявив, що Росія продовжує наполягати на передачі їй всієї території Донбасу, яку вона не змогла захопити під час військових дій.

При цьому, кремлівський диктатор продовжує повторювати наратив про "Донбас наш". Ба більше, прозвучала фраза про те, "питання про приналежність Краматорсько-Костянтинівсько-Слов'янського вузла не обговорюється".

Водночас диктатор не відкинув можливість часткового обміну територіями з російського боку, але не уточнив, про яку саме територію йдеться.

Переговори та управління АЕС

Путін також говорив про переговори зі США та Європою, згадуючи домовленості в Анкоріджі, і наголосив, що російська сторона готова йти на окремі поступки. Особлива увага приділялася спільному з американцями управлінню Запорізькою АЕС.

Нагадуємо, що американські сенатори засудили удари Росії по мирних містах України в різдвяний вечір, наголосивши, що атаки на Херсон, Чернігів, Харків, Одесу, Суми, Донецьку область і Кривий Ріг були спрямовані проти безневинних громадян, присутніх на святкових заходах і молитвах.

Зазначимо, що стенограми переговорів російського диктатора Володимира Путіна з колишнім президентом США Джорджем Бушем, опубліковані в мережі, свідчать, що ще у 2001 і 2008 роках глава Кремля ясно висловлював неприйняття можливого вступу України до НАТО й окреслював інші спірні питання, демонструючи свої довгострокові позиції щодо регіональної безпеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Донбас
Новини
Вибори під час війни: Корнієнко назвав дату першої зустрічі робочої групи
Вибори під час війни: Корнієнко назвав дату першої зустрічі робочої групи
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну