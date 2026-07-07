Посилка прийшла пошкодженою: головна помилка, через яку вам не повернуть гроші

Іноді посилки затримуються, губляться або приходять пошкодженими. У таких випадках споживачі мають право вимагати належного обслуговування та захисту своїх інтересів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держпродспоживслужбу .

Головне: Право на інформацію: Кожен клієнт має право вимагати від поштового оператора відомості за 5 ключовими пунктами, включаючи тарифи та чіткий порядок подання претензій.

Кожен клієнт має право вимагати від поштового оператора відомості за 5 ключовими пунктами, включаючи тарифи та чіткий порядок подання претензій. Головні докази: Визначено перелік документів, які необхідно обов'язково зберігати після відправлення посилки для гарантованого захисту своїх прав у разі суперечки.

Визначено перелік документів, які необхідно обов'язково зберігати після відправлення посилки для гарантованого захисту своїх прав у разі суперечки. Дії при пошкодженні: Українців закликають не забирати зіпсовану посилку одразу, а виконати три обов'язкові кроки разом із працівником відділення.

Українців закликають не забирати зіпсовану посилку одразу, а виконати три обов'язкові кроки разом із працівником відділення. Захист цінних речей: У Держпродспоживслужбі назвали дві послуги, які варто оформити під час відправки документів чи дорогих товарів, щоб забезпечити максимальну компенсацію збитків.

У Держпродспоживслужбі назвали дві послуги, які варто оформити під час відправки документів чи дорогих товарів, щоб забезпечити максимальну компенсацію збитків. План на випадок втрати: Існує чіткий алгоритм дій із чотирьох кроків для ситуацій, коли терміни доставки порушено, а посилка так і не надійшла.

Яку інформацію має надати поштовий оператор

У Держпродспоживслужбі нагадують, що кожен споживач має право отримати повну інформацію про поштові послуги.

Зокрема, у відділенні повинні бути доступні відомості про:

тарифи;

строки доставки;

правила надання послуг;

порядок подання претензій;

відповідальність оператора поштового зв'язку.

На вимогу клієнта оператор зобов'язаний надати цю інформацію.

Які документи потрібно зберігати

Після відправлення посилки варто залишити у себе всі документи, що можуть знадобитися у разі виникнення проблем.

Йдеться про:

квитанцію або чек;

номер для відстеження;

опис вкладення (якщо його оформлювали);

документи, які підтверджують вартість вкладення.

Саме вони можуть стати доказами під час подання претензії.

Що робити, якщо посилка пошкоджена

Якщо під час отримання видно, що упаковка має пошкодження, у службі радять не поспішати забирати відправлення.

Необхідно:

попросити працівника відділення зафіксувати пошкодження;

скласти відповідний акт;

зробити фотографії.

Такі матеріали допоможуть підтвердити факт пошкодження, якщо виникне потреба звернутися за компенсацією.

Навіщо оформлювати оголошену цінність

Якщо відправляються цінні речі або документи, Держпродспоживслужба рекомендує скористатися послугою оголошеної цінності. У разі втрати чи пошкодження такого відправлення це дає більше можливостей для отримання компенсації.

Для особливо цінних речей також варто оформити опис вкладення, який підтверджує, що саме знаходилося всередині посилки.

Якщо відправлення не надійшло

У разі затримки доставки споживачам радять:

перевірити статус відправлення за трек-номером;

звернутися до оператора поштового зв'язку;

подати письмову претензію;

зберегти копії всіх звернень і відповідей.

У Держпродспоживслужбі наголошують, що оператор поштового зв'язку зобов'язаний розглянути звернення клієнта та надати відповідь у встановленому порядку.

Також у відомстві нагадали, що поштові оператори несуть відповідальність за збереження відправлень і якість наданих послуг, а знання своїх прав допомагає споживачам ефективніше захищати власні інтереси.