Посылка пришла поврежденной: главная ошибка, из-за которой вам не вернут деньги

Иногда посылки задерживаются, теряются или приходят поврежденными. В таких случаях потребители имеют право требовать надлежащего обслуживания и защиты своих интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу .

Главное: Право на информацию: Каждый клиент имеет право требовать от почтового оператора сведения по 5 ключевым пунктам, включая тарифы и четкий порядок подачи претензий.

Каждый клиент имеет право требовать от почтового оператора сведения по 5 ключевым пунктам, включая тарифы и четкий порядок подачи претензий. Главные доказательства: Определен перечень документов, которые необходимо хранить после отправки посылки для гарантированной защиты своих прав в случае спора.

Определен перечень документов, которые необходимо хранить после отправки посылки для гарантированной защиты своих прав в случае спора. Действия при повреждении: Украинцев призывают не забирать испорченную посылку сразу, а выполнить три обязательных шага вместе с работником отделения.

Украинцев призывают не забирать испорченную посылку сразу, а выполнить три обязательных шага вместе с работником отделения. Защита ценных вещей: В Госпродпотребслужбе назвали две услуги, которые следует оформить при отправке документов или дорогостоящих товаров, чтобы обеспечить максимальную компенсацию убытков.

В Госпродпотребслужбе назвали две услуги, которые следует оформить при отправке документов или дорогостоящих товаров, чтобы обеспечить максимальную компенсацию убытков. План на случай потери: Существует четкий алгоритм действий по четырем шагам для ситуаций, когда сроки доставки нарушены, а посылка так и не поступила.

Какую информацию должен предоставить почтовый оператор

В Госпродпотребслужбе напоминают, что каждый потребитель имеет право получить полную информацию о почтовых услугах.

В частности, в отделении должны быть доступны сведения о:

тарифах;

сроках доставки;

правилах предоставления услуг;

порядке представления претензий;

ответственности оператора почтовой связи.

По требованию клиента оператор обязан предоставить эту информацию.

Какие документы нужно хранить

После отправки посылки следует оставить у себя все документы, которые могут потребоваться при возникновении проблем.

Речь идет о:

квитанции или чеках;

номере для отслеживания;

описании вложения (если его оформляли);

документах, подтверждающих стоимость содержимого.

Именно они могут стать доказательствами при подаче претензии.

Что делать, если посылка повреждена

Если при получении видно, что упаковка имеет повреждение, в службе советуют не спешить забирать отправление.

Необходимо:

попросить работника отделения зафиксировать повреждение;

составить соответствующий акт;

сделать фотографии.

Такие материалы помогут подтвердить факт повреждения, если потребуется обратиться за компенсацией.

Зачем оформлять объявленную ценность

Если отправляются ценные вещи или документы, Госпродпотребслужба рекомендует воспользоваться услугой объявленной ценности. В случае потери или повреждения такой отправки это дает больше возможностей для получения компенсации.

Для особо ценных вещей также следует оформить описание вложения, подтверждающее, что именно находилось внутри посылки.

Если отправка не поступила

При задержке доставки потребителям советуют:

проверить статус отправки по трек-номеру;

обратиться к оператору почтовой связи;

представить письменную претензию;

сохранить копии всех обращений и ответов.

В Госпродпотребслужбе подчеркивают, что оператор почтовой связи обязан рассмотреть обращение клиента и предоставить ответ в установленном порядке.

Также в ведомстве напомнили, что почтовые операторы несут ответственность за сохранение отправлений и качество предоставляемых услуг, а знание своих прав помогает потребителям более эффективно защищать собственные интересы.