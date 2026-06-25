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"Нова пошта" почала доставляти посилки вночі: де та як працює новий сервіс

14:32 25.06.2026 Чт
2 хв
Нічну доставку найближчим часом планують запровадити у всіх обласних центрах України
aimg Тетяна Веремєєва
"Нова пошта" почала доставляти посилки вночі: де та як працює новий сервіс Фото: Поштомат "Нової пошти" (novaposhta.ua)
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"Нова пошта" розпочала пілотний проєкт нічної доставки посилок у поштомати. Відтепер у кількох містах України відправлення можуть доставляти з 22:00 до 07:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Наразі сервіс працює у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та Полтаві. Лише у травні компанія доставила до поштоматів у нічний час майже 160 тисяч відправлень.

Після завершення тестування такий формат доставки планують запустити у всіх містах-мільйонниках та обласних центрах України. У "Новій пошті" зазначають, що нічна доставка дозволяє клієнтам отримати посилку вже зранку, навіть якщо вона прибула до міста пізно ввечері.

У компанії також повідомили, що паралельно продовжують скорочувати терміни доставки. Якщо у січні середній час доставки посилки до поштомата становив 26,5 години, то вже у травні цей показник скоротився до 20,5 години.

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Таким чином, у середньому доставка стала швидшою майже на шість годин.

Раніше РБК-Україна писало, що під час російського удару по Києву було знищено найбільший автоматизований сортувальний термінал "Нової пошти". У компанії повідомили, що працівники не постраждали, а для безперебійної доставки запустили резервні логістичні схеми.

Також ми розповідали, що у Дружківці на Донеччині через постійні російські обстріли тимчасово закрили два останні відділення "Нової пошти". У компанії повідомили, що в місті продовжать працювати поштомати, а співробітникам запропонували роботу в безпечніших регіонах України.

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