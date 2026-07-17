В Україні запустять пошук людей за фото: як працюватиме нова біометрична система МВС

Міністерство внутрішніх справ України запускає нову інформаційну систему "Лікон", призначену для автоматичного розпізнавання та зіставлення облич за фотографіями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ № 596 від 26 червня 2026 року.

Впровадження системи "Лікон" покликане суттєво прискорити розшук зниклих безвісти та ідентифікацію підозрюваних за допомогою баз даних відомства.

Відповідне положення МВС затвердило наприкінці червня 2026 року, заклавши суворі запобіжники проти зловживань та порушень прав громадян.

Водночас розробники наголошують, що автоматичне зіставлення фотографій матиме лише допоміжний характер і не зможе використовуватися в суді як прямий доказ.

Напрями роботи та алгоритм ідентифікації

Нова система розроблена для оптимізації роботи правоохоронних органів та оперативного розв'язання складних розшукових завдань.

"Лікон" фокусуватиметься на трьох основних завданнях:

Встановлення осіб підозрюваних: автоматичне зіставлення фотографій з наявними орієнтуваннями та базами даних для швидкого виявлення осіб, які переховуються від правосуддя.

Розшук безвісти зниклих: допомога у пошуку громадян, зв'язок з якими було втрачено, зокрема у зонах бойових дій чи під час евакуації.

Ідентифікація недієздатних осіб: встановлення особи людей, які через похилий вік, неповноліття або розлади здоров'я не здатні самостійно повідомити дані про себе.

Юридичний статус та захист від помилок

Важливою деталлю функціонування системи є її допоміжний юридичний статус.

Законодавство чітко регламентує, що автоматичний збіг облич у "Ліконі" не є самостійною підставою для висунення звинувачень чи ухвалення будь-яких процесуальних рішень.

Будь-які отримані за допомогою алгоритмів дані поліцейські зобов’язані детально перевіряти через інші офіційні джерела та передбачені законом процедури. Лише після додаткового підтвердження інформація може бути використана у кримінальному чи адміністративному провадженні.

Запобігання зловживанням та захист персональних даних

З огляду на чутливість технологій розпізнавання облич, МВС впровадило жорсткі обмеження для захисту приватності громадян:

Суворі табу системи: у "Ліконі" категорично заборонено вести загальне або тотальне стеження за громадянами. Окрім цього, заборонено безконтрольно копіювати або ж накопичувати персональні дані.

Для гарантування безпеки розробники реалізували два ключові запобіжники:

Логування дій: кожне звернення посадових осіб до системи, завантаження фотографій чи перегляд результатів автоматично фіксуються в електронних журналах. Це унеможливлює приховане використання ресурсу в приватних цілях.

Миттєве видалення: завантажені для перевірки фотографії користувачів не зберігаються в системі на постійній основі - алгоритми видаляють їх одразу після завершення сеансу порівняння.