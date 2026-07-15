Голосовий помічник у Дія.AI: Мінцифра запустила нову ШІ-функцію

Дія.AI отримала підтримку голосового спілкування. Завдяки інтеграції з технологією ElevenLabs користувачі можуть ставити запитання усно й отримувати відповіді без необхідності вводити текст.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації .

Як працює новий голосовий помічник Дія.AI?

Голосовий асистент розроблений таким чином, щоб користування ним було максимально інтуїтивним і не викликало труднощів навіть у людей старшого віку чи тих, хто має проблеми із зором.

Щоб скористатися новою функцією, необхідно виконати кілька простих кроків:

Зайти на головну сторінку порталу Дія або відкрити вже існуючий чат Дія.AI.

Натиснути кнопку із зображенням звукової хвилі.

Озвучити своє запитання вголос.

Штучний інтелект миттєво опрацює почуте, озвучить відповідь живим голосом і додатково продублює весь текст на екрані смартфона чи комп'ютера.

Вся історія спілкування автоматично зберігається у текстовому форматі, тож користувачі завжди зможуть повернутися до діалогу та переглянути важливі деталі.

Для більшої інтерактивності розробники додали спеціальну графічну звукову хвилю, яка візуально реагує на інтонацію голосу користувача.

Крім того, алгоритми розпізнавання дозволяють спілкуватися з ШІ-помічником навіть у галасливих місцях, а сам голосовий режим активується лише після того, як користувач підтвердить це в налаштуваннях свого профілю.

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Можливості та перспективи

Голосовий чат повністю дублює весь функціонал текстового асистента.

За допомогою голосових команд користувачі можуть:

дізнатися детальну інформацію про будь-які державні послуги на порталі;

швидко знайти необхідні дані про свій ФОП;

перевірити накопичений страховий стаж;

замовити офіційну довідку про доходи.

Як повідомляють розробники, інтеграція передових технологій синтезу мовлення від ElevenLabs робить діалог природним і плавним.

Оновлення є важливим кроком на шляху до створення повністю безбар’єрного цифрового середовища в Україні.

Голосовий формат робить державні послуги інклюзивними, допомагаючи людям із порушеннями зору, моторики або тим, кому просто важко читати дрібний текст з екрана, взаємодіяти з державою на рівних умовах.

Розробники продовжують активно навчати ШІ і закликають перших тестувальників ділитися своїми враженнями. Кожну відповідь голосового Дія.AI можна оцінити лайком чи дизлайком, а також залишити розгорнутий коментар - це допоможе зробити систему ще точнішою та кориснішою.