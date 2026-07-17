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В Украине запустят поиск людей за фото: как будет работать новая биометрическая система МВД

13:14 17.07.2026 Пт
3 мин
Цифровой помощник не будет основным вердиктом
aimg Ольга Завада
В Украине запустят поиск людей за фото: как будет работать новая биометрическая система МВД МВД гарантирует конфиденциальность в новой системе "Ликон" (фото: Pexels)
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Министерство внутренних дел Украины запускает новую информационную систему "Ликон", предназначенную для автоматического распознавания и сопоставления лиц по фотографиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ №596 от 26 июня 2026 года.

Внедрение системы "Ликон" призвано существенно ускорить розыск пропавших без вести и идентификацию подозреваемых посредством баз данных ведомства.

Соответствующее положение МВД утвердило в конце июня 2026, заложив строгие предохранители против злоупотреблений и нарушений прав граждан.

В то же время разработчики отмечают, что автоматическое сопоставление фотографий будет иметь лишь вспомогательный характер и не сможет использоваться в суде как прямое доказательство .

Направления работы и алгоритм идентификации

Новая система разработана для оптимизации работы правоохранительных органов и оперативного решения сложных сыскных задач.

"Ликон" будет фокусироваться на трех основных задачах:

Установка подозреваемых: автоматическое сопоставление фотографий с имеющимися ориентировками и базами данных для быстрого обнаружения лиц, скрывающихся от правосудия.

Розыск без вести пропавших: помощь в поиске граждан, связь с которыми была потеряна, в том числе в зонах боевых действий или во время эвакуации.

Идентификация недееспособных лиц: установление личности людей, пожилых, несовершеннолетних или расстройств здоровья не способных самостоятельно сообщить данные о себе.

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Юридический статус и защита от ошибок

Важной деталью функционирования системы является ее вспомогательный юридический статус.

Законодательство четко определяет, что автоматическое совпадение лиц в "Ликоне" не является самостоятельным основанием для предъявления обвинений или принятия каких-либо процессуальных решений.

Любые полученные с помощью алгоритмов данные полицейские обязаны тщательно проверять через другие официальные источники и предусмотренные законом процедуры. Только после дополнительного подтверждения информация может быть использована в уголовном или административном производстве.

Предотвращение злоупотреблений и защита персональных данных

Учитывая чувствительность технологий распознавания лиц, МВД ввело жесткие ограничения для защиты конфиденциальности граждан.

Строгие табу системы: в "Ликоне" категорически запрещено вести общую или тотальную слежку за гражданами. Кроме этого, запрещено бесконтрольно копировать или накапливать персональные данные.

Для обеспечения безопасности разработчики реализовали два ключевых предохранителя:

Логирование действий: каждое обращение должностных лиц в систему, загрузку фотографий или просмотр результатов автоматически фиксируются в электронных журналах. Это делает невозможным скрытое использование ресурса в частных целях.

Мгновенное удаление: загруженные для проверки фотографии пользователей не сохраняются в системе на постоянной основе - алгоритмы удаляют их сразу после завершения сеанса сравнения.

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