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Санкції США випадково заблокували Telegram: що сталося

18:07 14.07.2026 Вт
2 хв
Роботу сервісу тимчасово призупиняли через вимоги американського регулятора
aimg Ольга Завада
Санкції США випадково заблокували Telegram: що сталося Дуров з'ясував, як США випадково вимкнули Telegram (фото: Unsplash)
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Засновник Telegram Павло Дуров був змушений публічно звернутися до оператора доменної зони .me через раптове вилучення адреси t.me із системи DNS внаслідок санкційних вимог США.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Meduza.

Сьогодні, 14 липня короткі посилання у форматі t.me перестали відкриватися по всьому світу.

Засновник Telegram Павло Дуров публічно звернувся у X до оператора доменної зони .me (компанії doMEn), яка у відповідь повідомила, що роботу сервісу тимчасово призупиняли через вимоги американського Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).

Як з'ясувалося, домен потрапив під обмеження помилково через санкції проти стороннього VPN-сервісу. Наразі роботу t.me повністю відновлено.

Більше цікавого: Telegram частково перестав працювати по всьому світу

Чому вимкнувся домен t.me: деталі санкційної помилки

Збій став наслідком санкцій Міністерства фінансів США, запроваджених 13 липня проти сервісу First VPN Service (1VPNS) та його адміністратора Дмитра Рашевського.

У санкційному пресрелізі Мінфіну серед адрес сервісу було вказано його Telegram-канал: t.me/FirstVPNService.

Наступного дня, 14 липня, оператор доменної зони .me виконав формальний запит на блокування:

  • Замість блокування конкретної адреси (що неможливо зробити без участі самого Telegram), компанія doMEn встановила для всього домену t.me статус serverHold;
  • Це призвело до вилучення домену із системи DNS і повної непрацездатності коротких посилань по всьому світу.

Сам домен t.me під санкціями не перебуває, тому блокування всієї адреси було помилкою.

Тимчасове рішення під час збою

Цікаво, що сам додаток Telegram під час збою працював без обмежень. Щоб зберегти роботу переходів на канали та профілі, месенджер тимчасово перенаправляв користувачів на свій старий домен telegram.me (який використовувався до кінця 2016 року).

Ці лінки відкривалися безпосередньо у додатку, хоча у веб-браузерах могли видавати помилку.

Після втручання Дурова та зняття статусу serverHold з боку doMEn стандартні посилання t.me знову працюють у повному обсязі.

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