Пошкоджено школу, будинок та інфраструктуру: Одеса цілу ніч була під атакою
Майже всю ніч і ранок 27 серпня Одеса була під ворожою атакою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.
За словами Лисака, унаслідок тривалої атаки на Одесу пошкоджено інфраструктуру, навчальний заклад та багатоповерховий житловий будинок.
Усі деталі наразі з'ясовуються.
На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. Повітряна тривога в місті триває - мешканців закликали подбати про власну безпеку.
Ця атака на Харків стала частиною масштабного нічного удару по кількох регіонах України. Того ж дня у Києві пролунали вибухи - Повітряні сили попереджали про балістичну ракету, яка курсом з Чернігівщини прямувала на столицю.
Крім того, Росія атакувала Запоріжжя, Полтавщину та Кривий Ріг - у Запоріжжі поранено трьох людей, а в Кривому Розі влучання по промисловому підприємству травмувало ще двох.
Напередодні атака на Україну була ще масштабнішою. РФ завдала подвійного удару дронами по бізнес-центру Лозової - поранено щонайменше 10 людей, деякі перебувають у тяжкому стані.
Вранці того ж дня росіяни вдарили по Чернігову, унаслідок чого приватний житловий будинок фактично знищила пожежа, а також вдарили по об'єктах "Газмережі" одразу у двох областях.
Загалом уночі того ж дня Росія атакувала Україну 162 ударними дронами з п'яти напрямків - сили ППО збили більшість безпілотників, однак частина влучань зафіксували.