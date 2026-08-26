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РФ завдала подвійного удару дронами по бізнес-центру Лозової, багато постраждалих

17:53 26.08.2026 Ср
2 хв
Серед поранених внаслідок обстрілу є люди у тяжкому стані
aimg Валерій Ульяненко
РФ завдала подвійного удару дронами по бізнес-центру Лозової, багато постраждалих Ілюстративне фото: росіяни вдарили дронами по Лозовій (facebook.com_AMBULANCEZP)
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Російські окупанти завдали подвійного удару дронами по бізнес-центру Лозової на Харківщині. Внаслідок атаки поранено щонайменше 10 людей, деякі з них перебувають у тяжкому стані.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міський голова Сергій Зеленський.

За словами мера міста, перше влучання дрона типу "Герань" у триповерховий торговельний центр сталося о 15:03. Через 40 хвилин росіяни завдали повторного удару по тій самій локації, витримавши паузу.

"Будівля спалахнула, пошкоджені навколишні багатоповерхівки. Витримавши паузу, росіяни завдали повторного удару. Це був свідомий розрахунок на максимальні жертви: в робочий час, поруч магазини, медичні та соціальні заклади", - зазначив Зеленський.

Він додав, що внаслідок ударів щонайменше 10 поранених, серед них є люди у тяжкому стані. Зеленський також підкреслив, що у місті все ще зберігається загроза нових атак безпілотників.

РФ завдала подвійного удару дронами по бізнес-центру Лозової, багато постраждалихФото: наслідки ворожого удару по Лозовій (Сергій Зеленський/Facebook)

Нагадаємо, сьогодні вранці російські окупанти вдарили по Чернігову, внаслідок чого загорівся приватний житловий будинок. В результаті пожежі він був фактично знищений.

Крім того, російські загарбники вдарили по об’єктах "Газмережі" у двох областях. Є пошкодження, працівник отримав поранення.

РБК-Україна також писало, що в ніч на сьогодні РФ вдарила по Україні 162 ударними дронами з п'яти напрямків. Сили ППО збили більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

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