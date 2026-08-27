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У Києві пролунали вибухи, Росія атакувала місто балістикою

03:08 27.08.2026 Чт
1 хв
Повітряні сили попереджали про загрозу
aimg Катерина Коваль
У Києві пролунали вибухи, Росія атакувала місто балістикою Фото: повітряну тривогу оголосили в Києві (Getty Images)
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У ніч на 27 серпня Повітряні сили попередили про балістичну ракету, яка курсом з Чернігівщини прямувала на Київ. Невдовзі в місті пролунала низка вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України та КМВА.

У Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили спершу попередили про балістичну ракету на Чернігівщині курсом на Київ, а невдовзі повідомили про ще одну ракету, що прямувала до столиці. Після цього в місті пролунала низка вибухів.

Оновлено 3:25

Повітряні сили ЗСУ повідомили про нову хвилю балістичних ракет, випущених в бік столиці. В місті пролунали вибухи.

Оновлено 4:00

В Києві пролунав відбій повітряної тривоги.

Оновлено 4:14

У столиці знову оголосили повітряну тривогу.

Раніше стало відомо, що частина чиновників у РФ уже допускає ядерний удар по Україні як крайній сценарій розвитку війни.

А за даними Bloomberg, Росія планує посилити удари балістикою, оскільки в Кремлі дійшли висновку, що переговори про завершення війни зайшли в глухий кут.

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У Києві пролунали вибухи, Росія атакувала місто балістикою
У Києві пролунали вибухи, Росія атакувала місто балістикою
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