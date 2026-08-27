У Києві пролунали вибухи, Росія атакувала місто балістикою
У ніч на 27 серпня Повітряні сили попередили про балістичну ракету, яка курсом з Чернігівщини прямувала на Київ. Невдовзі в місті пролунала низка вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України та КМВА.
У Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили спершу попередили про балістичну ракету на Чернігівщині курсом на Київ, а невдовзі повідомили про ще одну ракету, що прямувала до столиці. Після цього в місті пролунала низка вибухів.
Оновлено 3:25
Повітряні сили ЗСУ повідомили про нову хвилю балістичних ракет, випущених в бік столиці. В місті пролунали вибухи.
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В Києві пролунав відбій повітряної тривоги.
Оновлено 4:14
У столиці знову оголосили повітряну тривогу.
Раніше стало відомо, що частина чиновників у РФ уже допускає ядерний удар по Україні як крайній сценарій розвитку війни.
А за даними Bloomberg, Росія планує посилити удари балістикою, оскільки в Кремлі дійшли висновку, що переговори про завершення війни зайшли в глухий кут.