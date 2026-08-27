Росіяни атакували Запоріжжя, Полтавщину та Кривий Ріг: всі наслідки атаки
У ніч на 27 серпня Росія атакувала одразу кілька областей України. У Запоріжжі троє людей отримали поранення, а в Кривому Розі влучання по промисловому підприємству поранило ще двох людей.
РБК-Україна розповідає всі наслідки російської атаки на міста України.
Наслідки в Запоріжжі
За словами Федорова, унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків та одна жінка - усім їм уже надали медичну допомогу.
Також пошкоджено автомобіль і кілька будівель, на місці влучання спалахнула пожежа.
Ситуація на Полтавщині
Про удар повідомили й в обласній військовій адміністрації Полтавщини - за їхніми даними, регіон опинився під атакою, деталі наслідків наразі уточнюються.
Що відомо про Кривий Ріг
Голова Криворізької міської адміністрації Олександр Вілкул повідомив, що місто атакували двома балістичними ракетами, не виключивши можливих нових пусків.
Пізніше стало відомо, що уражено промислове підприємство міста - двоє людей отримали поранення, не важкі.
Ця нічна атака стала частиною ширшого удару по кількох регіонах України. Того ж часу у Києві пролунали вибухи - Повітряні сили попереджали про балістичну ракету, яка курсом з Чернігівщини прямувала на столицю.
Раніше того вечора радник президента попереджав про підготовку цілеспрямованих ударів по торговельних мережах в Україні - за його словами, у відвідувачів торговельних центрів буде лише одна-дві хвилини на евакуацію після сигналу тривоги.