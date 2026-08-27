Росіяни атакували Запоріжжя, Полтавщину та Кривий Ріг: всі наслідки атаки

У ніч на 27 серпня Росія атакувала одразу кілька областей України. У Запоріжжі троє людей отримали поранення, а в Кривому Розі влучання по промисловому підприємству поранило ще двох людей.

Про удар повідомили й в обласній військовій адміністрації Полтавщини - за їхніми даними, регіон опинився під атакою, деталі наслідків наразі уточнюються.

Також пошкоджено автомобіль і кілька будівель, на місці влучання спалахнула пожежа.

Ця нічна атака стала частиною ширшого удару по кількох регіонах України. Того ж часу у Києві пролунали вибухи - Повітряні сили попереджали про балістичну ракету, яка курсом з Чернігівщини прямувала на столицю.

Раніше того вечора радник президента попереджав про підготовку цілеспрямованих ударів по торговельних мережах в Україні - за його словами, у відвідувачів торговельних центрів буде лише одна-дві хвилини на евакуацію після сигналу тривоги.