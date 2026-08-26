Росіяни знищили приватний будинок у Чернігові, загинули дитина та жінка

Вранці 26 серпня російські загарбники завдали удару по Чернігову, внаслідок чого загорівся приватний житловий будинок - вогонь фактично знищив його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву пресслужби Чернігівської міської ради.

Також внаслідок удару пошкоджено господарські споруди. Крім того, спалахнув магазин, який розташований неподалік.

За попередніми даними, під час ворожої атаки у приватному будинку перебували троє людей. 14-річну дівчинку госпіталізували.

Рятувальники під час пошукових робіт виявили тіла 49-річної жінки та 4-річної дівчинки.

Наслідки атаки РФ на Чернігів 26 серпня (Фото: facebook.com/policechernigivshchini)

У Чернігові 26 серпня оголошено Днем жалоби за загиблими.

На будівлях органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій приспустять державний прапор України з чорною стрічкою.

Наслідки атаки РФ на Чернігів 26 серпня (Фото: facebook.com/policechernigivshchini)

Також у місті скасовано розважальні та концертні заходи.

Наслідки атаки РФ на Чернігів 26 серпня (Фото: facebook.com/policechernigivshchini)

Заборонено й трансляцію розважальної музики на ринках, у магазинах, закладах громадського харчування та громадському транспорті.