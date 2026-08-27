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У Харкові дрон влучив у балкон багатоповерхівки, постраждав чоловік

06:57 27.08.2026 Чт
1 хв
Постраждалий отримав гостру реакцію на стрес
aimg Катерина Коваль
У Харкові дрон влучив у балкон багатоповерхівки, постраждав чоловік Фото: наслідки зафіксовані на рівні четвертого поверху (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Уночі 27 серпня ворожий безпілотник влучив у балкон четвертого поверху багатоповерхового будинку в Індустріальному районі Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За словами Синєгубова, унаслідок влучання гострої реакції на стрес зазнав 30-річний чоловік.

Медики вже надали постраждалому всю необхідну допомогу.

Тієї ж ночі у Києві пролунали вибухи - Повітряні сили попереджали про балістичну ракету, яка курсом з Чернігівщини прямувала на столицю. Крім того, Росія атакувала Запоріжжя, Полтавщину та Кривий Ріг - у Запоріжжі поранено трьох людей, а в Кривому Розі влучання по промисловому підприємству травмувало ще двох.

Атака на Харківщину стала частиною масштабного удару по Україні напередодні. Того ж дня РФ завдала подвійного удару дронами по бізнес-центру Лозової - поранено щонайменше 10 людей, деякі перебувають у тяжкому стані.

Вранці того ж дня росіяни вдарили по Чернігову, унаслідок чого приватний житловий будинок фактично знищила пожежа. Також загарбники вдарили по об'єктах "Газмережі" одразу у двох областях - є пошкодження, один працівник поранений.

Загалом уночі того ж дня Росія атакувала Україну 162 ударними дронами з п'яти напрямків - сили ППО збили більшість безпілотників, однак частина влучань зафіксували.

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