Росія атакувала об’єкти "Газмережі" на Чернігівщині та Харківщині, є поранений
Сьогодні ворог знову атакував об’єкти "Газмережі" у двох областях. Є пошкодження, працівник отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Людмили Кіндер, голови правління компанії ТОВ "Газорозподільні мережі України" у Facebook.
Росія атакувала газові об'єкти
Внаслідок обстрілу пошкоджено один з об’єктів компанії на Чернігівщині, зазначила Кіндер.
Також на Харківщині під російський удар потрапила аварійна бригада.
"Працівники саме прямували на виклик, щоб локалізувати аварію на газовій інфраструктурі", - уточнила керівниця.
За її словами, слюсар зазнав осколкових поранень та перебуває в лікарні під наглядом медиків.
Кіндер каже, що атаки РФ на газорозподільну інфраструктуру та людей, які забезпечують її роботу і відновлення після обстрілів, відбуваються постійно.
Проте бригади продовжують:
- локалізовувати аварії,
- відновлювати пошкоджені мережі,
- забезпечувати газорозподіл там, де це можливо.
Раніше повідомлялося, що окупанти у грудні 2025 року атакували інфраструктуру Харківської області. У результаті ворожої атаки без газу залишились кілька населених пунктів.
Також РБК-Україна писало, що у ніч на 3 жовтня минулого року російські війська здійснили наймасштабнішу атаку по газовидобувній інфраструктурі України від початку повномасштабної війни.
Крім того, Шостка в Сумській області та низка населених пунктів Шосткинської громади через безпрецедентну атаку російських окупантів 4 жовтня залишилися без світла, води та газу.