Пошкоджено навчальний заклад, є поранений: з'явилися фото наслідків удару по Херсону

Обстріли Херсона

Нагадаємо, 3 серпня російські війська завдали ударів по житлових районах Херсона. Під артилерійський обстріл потрапили Корабельний і Дніпровський райони міста.

2 серпня окупанти також гатили по місту. Внаслідок російської атаки загинуло двоє мирних мешканців. Ще двоє отримали важкі поранення.

До цього в передмісті Херсона ворожий терор-дрон атакував цивільний автомобіль. Постраждали дві людини. Також нещодавно російська армія вдарила по рятувальниках, які ліквідували наслідки попереднього обстрілу у Херсоні.

Окрім того, російські війська вдень 25 липня вдарили терор-дроном по медиках у Херсоні. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені.