Повреждено учебное заведение, есть раненый: появились фото последствий удара по Херсону

Сегодня 6 августа, россияне обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего повреждено здание одного из учебных заведений. Также в больницу обратился мужчина с ранением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую МВА.
"Ночью российские оккупанты били по Днепровскому району, в очередной раз было повреждено одно из учебных заведений", - говорится в сообщении.
В администрации уточнили, что в результате вражеского обстрела выбито 25 окон.
Кроме этого, около 10:00 вражеский дрон атаковал район повторно - под удар попал местный житель.
"В больницу обратился 46-летний херсонец, которого около 10:00 атаковал вражеский дрон в Днепровском районе", - отметили в МВА.
Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения туловища и ног. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи.
Фото: последствия российской атаки по Херсону (t.me/kherson_miskrada)
Напомним, 3 августа российские войска нанесли удары по жилым районам Херсона. Под артиллерийский обстрел попали Корабельный и Днепровский районы города.
2 августа оккупанты также били по городу. В результате российской атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое получили тяжелые ранения.
До этого в пригороде Херсона вражеский террор-дрон атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека. Также недавно российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.
Кроме того, российские войска днем 25 июля ударили террор-дроном по медикам в Херсоне. В результате вражеского обстрела есть раненые.