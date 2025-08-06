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Повреждено учебное заведение, есть раненый: появились фото последствий удара по Херсону

Среда 06 августа 2025 11:52
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Повреждено учебное заведение, есть раненый: появились фото последствий удара по Херсону Фото: последствия российской атаки по Херсону (t.me/kherson_miskrada)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня 6 августа, россияне обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего повреждено здание одного из учебных заведений. Также в больницу обратился мужчина с ранением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую МВА.

"Ночью российские оккупанты били по Днепровскому району, в очередной раз было повреждено одно из учебных заведений", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что в результате вражеского обстрела выбито 25 окон.

Кроме этого, около 10:00 вражеский дрон атаковал район повторно - под удар попал местный житель.

"В больницу обратился 46-летний херсонец, которого около 10:00 атаковал вражеский дрон в Днепровском районе", - отметили в МВА.

Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения туловища и ног. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Фото: последствия российской атаки по Херсону (t.me/kherson_miskrada)

Обстрелы Херсона

Напомним, 3 августа российские войска нанесли удары по жилым районам Херсона. Под артиллерийский обстрел попали Корабельный и Днепровский районы города.

2 августа оккупанты также били по городу. В результате российской атаки погибли двое мирных жителей. Еще двое получили тяжелые ранения.

До этого в пригороде Херсона вражеский террор-дрон атаковал гражданский автомобиль. Пострадали два человека. Также недавно российская армия ударила по спасателям, которые ликвидировали последствия предыдущего обстрела в Херсоне.

Кроме того, российские войска днем 25 июля ударили террор-дроном по медикам в Херсоне. В результате вражеского обстрела есть раненые.

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