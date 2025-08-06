Повреждено учебное заведение, есть раненый: появились фото последствий удара по Херсону

Сегодня 6 августа, россияне обстреляли Днепровский район Херсона, в результате чего повреждено здание одного из учебных заведений. Также в больницу обратился мужчина с ранением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую МВА .

"Ночью российские оккупанты били по Днепровскому району, в очередной раз было повреждено одно из учебных заведений", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что в результате вражеского обстрела выбито 25 окон.

Кроме этого, около 10:00 вражеский дрон атаковал район повторно - под удар попал местный житель.

"В больницу обратился 46-летний херсонец, которого около 10:00 атаковал вражеский дрон в Днепровском районе", - отметили в МВА.

Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения туловища и ног. Его госпитализировали для оказания медицинской помощи.

Фото: последствия российской атаки по Херсону (t.me/kherson_miskrada)