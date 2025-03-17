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Пошкоджено дитсадок та будинки, є постраждалий: РФ знову дронами атакувала Одеську область

Понеділок 17 березня 2025 09:35
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Пошкоджено дитсадок та будинки, є постраждалий: РФ знову дронами атакувала Одеську область Ілюстративне фото: РФ знову дронами атакувала Одеську область 17 березня (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська армія в ніч на понеділок, 17 березня, дронами атакувала Одеську область. Там зафіксовано пошкодження дитячого садка, будинків, а також є поранений.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram.

За його даними, під час атаки на область також було пошкоджено магазин та авто. А одна людина отримала поранення.

"Ворог знову атакував мирну Одеську область ударними безпілотниками. В Одеському районі пошкоджено дитячий дошкільний навчальний заклад, приватний житловий будинок, магазин та легковий автомобіль. На жаль, постраждала одна людина. Їй надана вся необхідна медична допомога", - написав він.

Також через пошкодження енергетичної інфраструктури, у передмісті Одеси близько 500 абонентів наразі перебувають без електроенергії.

Ворожа дронова атака

Ввечері неділі, 16 березня у Повітряних силах ЗСУ зафіксували запуск російськими загарбниками дронів типу "Шахед" у напрямку України. Через загрозу ворожих ударів із застосуванням безпілотників у низці областей була оголошена тривога.

Близько опівночі стало відомо про роботу ППО у Київській області, де фіксували ударні безпілотники противника.

Також вночі вибухи було чути і в столиці. Представники столичної влади закликали жителів та гостей Києва перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

За даними повітряних сил, у ніч на 17 березня Російська Федерація запустила проти України 174 безпілотники. Дрони атакували з п'яти напрямків.

Під час атаки ворог запускав ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори із напрямків російських міст Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.

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