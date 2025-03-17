У Києві було чути вибухи на тлі дронової атаки
У районі міста Київ цієї ночі, 17 березня, було чути вибухи. У столиці розпочалася робота протиповітряної оборони через ворожу атаку із застосуванням дронів-камікадзе.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна та Київська міська військова адміністрація (КМВА).
Вибухи у столиці було чути близько 00:38.
Перед тим у Повітряних силах попереджали мешканців Києва про загрозу дронів для міста.
Представники столичної влади закликали жителів та гостей Києва перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Як розповіли в адміністрації, у столиці розпочалася бойова робота захисників неба, які збивають безпілотники противника.
"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Дотримуйтесь заходів безпеки", - йдеться в оголошенні КМВА в Telegram-каналі.
Додамо, мер столиці Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко також розповіли про роботу ППО у Києві.
Оновлено: ще вибух у Києві
Приблизно о пів на другу ночі у районі столиці знову було чути вибух. Повітряна тривога у Києві триває.
Ворожа дронова атака
Нагадаємо, 16 березня ввечері у Повітряних силах ЗСУ зафіксованили запуск російськими загарбниками дронів-камікадзе у напрямку України. Через загрозу ворожих ударів із застосуванням БПЛА у низці областей була оголошена тривога.
Близько опівночі стало відомо про роботу ППО у Київській області, де фіксували ударні безпілотники противника.
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