Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Фото: Україна знову під атакою російських ударних БпЛА (Getty Images)

Ввечері у неділю, 16 березня, російські терористи вкотре запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.