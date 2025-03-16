Росіяни атакують Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів
Ввечері у неділю, 16 березня, російські терористи вкотре запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші безпілотники увійшли в повітряний простір України з північного заходу в Чернігівську область близько 20:00.
О 22:08 наступна партія дронів залетіла до країни через Сумську область, рухалася у південно-західному напрямку.
О 22:28 військові повідомили про рух БпЛА на межі Сумської та Чернігівської областей. Також дрони рухалися в напрямку Запоріжжя.
Станом на 23:07 ворожі ударні дрони рухалися:
- на заході Дніпропетровської області, курс північно-західний;
- на сході Чернігівської області, курс - південно-західний.
Станом на 23:32 ворожі безпілотники рухалися:
- на півночі Полтавської області, курс південно-західний;
- на заході Дніпропетровської області, курс західний;
- на заході Чернігівської області, курс південно-західний.
О 23:40 оголошено про загрозу застосування ударних БпЛА в Києві.
Станом на 00:28 російські ударні безпілотники рухалися:
- на заході Полтавської області, курс - західний/південно-західний;
- на заході та центральній частині Чернігівської області, курс - південно-західний;
- на сході Київської області, курс - західний.
Військові оголосили про загрозу застосування ударних БпЛА для м. Київ.
О 00:29 Повітряні сили оголосили повітряну тривогу у місті Києві.
Моніторингові канали повідомляють про рух БпЛА з Броварів курсом на столицю.
О 0:40 військові повідомили про ворожі дрони в акваторії Чорного моря північним курсом (вектор Одеса).
Станом на 00:42 карта повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)
Російські обстріли
Російський агресор продовжує атакувати населені пункти України ударними дронами, ракетами та керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілів руйнується житлова і критична інфраструктура, гинуть цивільні жителі.
Вдень у неділю, 16 березня, загарбники атакували дронами автомобілі у передмісті Сум. Внаслідок обстрілу є поранені серед цивільних людей.
В суботу, 15 березня, у Чернігові ворожий дрон атакував багатоповерховний будинок.
Коли поліцейські прибули на місце інциденту, ворог завдав повторного удару, що призвело до поранення правоохоронців.
В ніч на неділю, росіяни випустили в напрямку України 90 БпЛА. Повітряні сили ЗСУ збили 47 ворожих безпілотників, ППО працювала у 9 регіонах.
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