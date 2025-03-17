Повреждены детсад и дома, есть пострадавший: РФ снова дронами атаковала Одесскую область

Российская армия в ночь на понедельник, 17 марта, дронами атаковала Одесскую область. Там зафиксировано повреждение детского сада, домов, а также есть раненый.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram.

По его данным, во время атаки на область также были повреждены магазин и авто. А один человек получил ранения.

"Враг снова атаковал мирную Одесскую область ударными беспилотниками. В Одесском районе повреждено детское дошкольное учебное заведение, частный жилой дом, магазин и легковой автомобиль. К сожалению, пострадал один человек. Ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.

Также из-за повреждения энергетической инфраструктуры, в пригороде Одессы около 500 абонентов сейчас находятся без электроэнергии.

Вражеская дроновая атака

Вечером воскресенья, 16 марта в Воздушных силах ВСУ зафиксировали запуск российскими захватчиками дронов типа "Шахед" в направлении Украины. Из-за угрозы вражеских ударов с применением беспилотников в ряде областей была объявлена тревога.

Около полуночи стало известно о работе ПВО в Киевской области, где фиксировали ударные беспилотники противника.

Также ночью взрывы были слышны и в столице. Представители столичной власти призвали жителей и гостей Киева находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

По данным воздушных сил, в ночь на 17 марта Российская Федерация запустила против Украины 174 беспилотника. Дроны атаковали с пяти направлений.

Во время атаки враг запускал ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений российских городов Орел, Шаталово, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.