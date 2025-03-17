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Росія вночі запустила більше 170 дронів: як відпрацювала ППО

Понеділок 17 березня 2025 09:11
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Росія вночі запустила більше 170 дронів: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі запустила більше 170 дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 17 березня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 174 безпілотники. Дрони атакували з п'яти напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки ворог запускав ударні безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори із напрямків російських міст Орел, Шаталово, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття повітряної атаки залучались:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 90 дронів у межах Харківської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та низки інших областей. Також 70 БпЛА-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок обстрілу постраждали:

  • Одеська;
  • Харківська;
  • Дніпропетровська;
  • Кіровоградська;
  • Сумська;
  • Чернігівська;
  • Київська області.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація регулярно вдається до обстрілів інфраструктури України, у тому ж числі й цивільної. Для атак терористи застосовують БпЛА, ракети різних типів, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи). До обстрілів дронами ворог вдається майже кожної ночі. Наприклад, у ніч на 16 березня росіяни запустили 90 безпілотників. Протиповітряна оборона збила 47 з них.

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